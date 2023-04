Dierenasiel in Gent vernoemt katten naar deelnemers uit De Mol

Wie wil dat nou niet? Een kat vernoemd naar een kandidaat van je favoriete televisieprogramma. Een dierenasiel in Gent kwam met het idee, in de hoop dat de weeskatten zo sneller een nieuw baasje zouden vinden. En het werkt.



"We krijgen altijd veel katten binnen zonder naam", zegt Kevin Vankeirsbilck van het Dierenasiel Gent. "95 procent is niet gechipt of is niet geregistreerd. Het is dan moeilijk om de baasjes, als ze die al hebben, terug te vinden."



"Dan moeten we vindingrijk zijn met het verzinnen van namen", vervolgt Vankeirsbilck. Het hele team is fan van het televisieprogramma De Mol en dus kwam één van de collega's met het idee om tien katten die nog geen naam hebben, te vernoemen naar de kandidaten van het programma. "In de hoop dat de katten zo iets meer kans maken op adoptie."



Voor de duidelijkheid, het gaat om het Belgische spelprogramma De Mol, waarbij net als in de Nederlandse variant tien kandidaten samen opdrachten uitvoeren en daarbij geld verzamelen voor de pot. Eén van hen is de mol en moet het spel saboteren, zonder dat anderen dat doorhebben. Degene die aan het einde de mol ontmaskert, gaat er met het prijzengeld vandoor. In België doen er (in principe) alleen onbekende Vlamingen mee. Het programma is ook onder Nederlandse 'molloten' erg populair.



Wie het programma kijkt, ziet vast wat gelijkenissen met de katten. "We hadden een blinde kat en die hebben wij Conny genoemd, omdat we dachten dat zij de mol was." Spoileralert: dat is niet zo, Conny is afgelopen week afgevallen. "We hebben geprobeerd te kijken naar de karakters van de katten en die te koppelen aan de kandidaten. Lancelot is bijvoorbeeld iemand die in het programma niet echt zijn emoties toont, en dus hebben we ook een beetje een zure kat gekozen."



"Samya vonden we heel vrolijk en lief, echt een sympathieke dame. Net als Lieselot." De poezen met deze namen zijn dus wat knuffeliger ingesteld. En de tactiek van het dierenasiel werkt. Afgelopen dagen zijn er veel telefoontjes gekregen en zes van de tien katten hebben een nieuw baasje gevonden. De andere vier zijn nog beschikbaar: Commy, Conny, Ruben en Lancelot. En ze mogen ook zeker door Nederlanders worden geadopteerd.



Wie het populairst was? "Ik denk Thomas. Maar dat komt ook meer door het uiterlijk van de kat. Hij heeft een beetje langer en warrig haar, net als Thomas in De Mol." Ondanks het mooie snoetje van dit beestje, was Vankeirsbilck toch verrast dat Thomas zoveel aanvragen kreeg. Hij heeft namelijk kattenaids. Dat is niet gevaarlijk voor mensen, maar Thomas mag daarom niet in contact komen met gezonde katten en moet binnenblijven. "Niet elk baasje past daarbij, maar gelukkig hebben we iemand voor hem gevonden."

