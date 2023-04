Auto belandt in zinkgat vol kokend water

Een horrorscenario in Rusland: daar belandde een auto met een gezin in een zinkgat, ook wel bekend als een sinkhole. Om het nog erger te maken bleek het gat gevuld met kokend water. Vier mensen raakten gewond.



Het ongeluk gebeurde afgelopen woensdag nabij Sint Petersburg. Op video's in handen van Metro UK is te zien of de SUV wordt opgeslokt door een enorm gat in de weg. Het gat ontstond nadat een pijp kapot scheurde, waarna de weg naar beneden kwam zetten.



De bestuurder en zijn zoon van tien zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het andere kind raakte niet gewond. Twee hulpverleners zijn ook in het ziekenhuis opgenomen met brandwonden.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: