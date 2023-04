Naakte man steelt schoolbus om dood hert te vervoeren

In Florida heeft een naakte man een schoolbus gestolen om een dood hert mee te vervoeren. Toen de politie hem op het spoor kwam, ontstond er een heftige achtervolging. Agenten wisten de man uiteindelijk bij de lurven te grijpen.



De 25-jarige naaktloper die het hert wilde gebruiken om zijn tuin mee te bemesten, wordt nu voor heel wat zaken aangeklaagd. Naast het wegrennen voor een agent staan heling, roekeloos rijden en het verzetten tijdens een arrestatie op het lijstje, meldt Crimewatch.



Zo rond tien over zeven 's avonds kreeg de politie afgelopen dinsdag een melding over een gestolen schoolbus. Twee dienders die de wagen tegenkwamen, besloten de achtervolging in te zetten.



Tijdens zijn dollemansrit haalde hij behoorlijk wat gevaarlijke capriolen uit. Zo scheurde hij over de berm, waardoor hij bijna over de kop vloog met de bus. Nadat de bestuurder maar niet wilde stoppen, zette hij het voertuig uiteindelijk toch aan de kant.



De man rende de bus uit om te voet verder te vluchten. Tijdens het rennen over parkeerplaatsen en langs drukke plekken, ontdeed de asociale automobilist zich van zijn kleding. Zonder enige kleding om zijn lijf, is hij uiteindelijk gearresteerd.



Hij heeft toegegeven de bus te hebben gestolen omdat hij een BMW in de prak had gereden. Waarom hij zijn kleding uittrok, is onbekend.

Reacties

11-04-2023 22:19:12 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.593

OTindex: 85.285

Quote:

wat een stunt; had hij het te warm? of wou hij onherkenbaar worden? Geen wonder dat ze hem bij zijn lurven grepen!

Een BMW in de prak rijden vond hij blijkbaar niet genoeg.

Een BMW in de prak rijden vond hij blijkbaar niet genoeg. wat een stunt; had hij het te warm? of wou hij onherkenbaar worden?Geen wonder dat ze hem bij zijn lurven grepen!Een BMW in de prak rijden vond hij blijkbaar niet genoeg.

11-04-2023 23:05:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.139

OTindex: 28.186

Hij had in ieder geval zijn lurven nog aan. Anders hadden ze hem er niet bij kunnen grijpen.

