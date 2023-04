Stationskat Brammetje uit Purrrrrmerend waarschijnlijk ontvoerd

Als je weleens op station Purmerend Weidevenne op de trein bent gestapt, is de kans groot dat je stationskat Brammetje hebt zien spinnen op het perron. De kat is een begrip bij omwonenden, maar nu lijkt hij door een onbekende zomaar te zijn meegenomen. De baasjes van Brammetje hebben aangifte gedaan bij de politie.Eigenaresse Anneke Rost is ongerust, schrijft ze de Facebookpagina van de stationskat. "Ik kreeg vandaag een verontrustend bericht van een medewerker van de NS. Zij heeft vanochtend rond 6 uur gezien dat Brammetje vanuit een kinderwagen, waar hij op schoot zat bij een kind, is meegenomen naar een auto", vervolgt Anneke in het bericht.Onder het bericht reageren veel bekenden van Brammetje, waaronder wijkagent Jaap Molenaar. Inmiddels is de politie op de hoogte en is er aangifte gedaan. Ook de Purmerendse Inke Bloemers regeert vol ongeloof ."Brammetje zit elke ochtend op het station Weidevenne om reizigers gedag te zeggen. Iedereen knuffelt met hem, wie neemt er nou zomaar een kat mee", vertelt ze aan Hart van Nederland.