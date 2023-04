Ook tijgers kunnen introvert of extravert zijn

Niet alleen mensen blijken introvert of extravert, ook tijgers hebben verschillende sociale voorkeuren. Uit nieuw onderzoek blijkt dat tijgers meer een persoonlijkheid hebben dan we dachten. Dat kan helpen bij het beschermen van de bedreigde roofdieren.



Weten we namelijk meer van de unieke karakters van elke tijger, dan is het makkelijker om medeleven op te wekken bij de mens. De mens is namelijk de voornaamste reden dat het diersoort dreigt uit te sterven.



Voor het onderzoek is het gedrag van 152 tijgers in Harbin Siberian Tiger Park in China bestudeerd. Eigenschappen werden vervolgens gekoppeld aan eigenschappen, zoals imposant, behendig en assertief of liefdevol, stil en gehoorzaam. Zo konden de wetenschappers een onderscheid maken tussen de introverte en extraverte eigenschappen.



Er moet wel een kleine disclaimer bij het onderzoek: de dieren die zijn bestudeerd, leven in een beschermde omgeving. Hun gedrag zal vermoedelijk wel anders zijn dan in het wild.

