Japan wil nationale ziekte hooikoorts uitroeien

Japan kampt met een hooikoortsepidemie en verklaart de oorlog aan pollen. Premier Fumio Kishida roept op om de 'nationale ziekte' uit te bannen. Bomenkap en herplanting moet de Japanners uit de brand helpen.



Op straat in Japan zie je nog steeds veel mensen lopen met mondkapjes, maar dat is niet alleen vanwege corona. De coronamaatregelen omtrent gezichtsmaskers werden namelijk onlangs nog versoepeld. Toch proberen veel Japanners zich met de maskers te beschermen tegen rondvliegende pollen.



Maar liefst 40 procent van de Japanners heeft last van hooikoortssymptomen als de lente aanbreekt. Dat is twee keer zoveel als in Nederland. Denk bij symptomen aan jeukende en tranende ogen of niezen. De premier heeft daarom beloofd om in te grijpen.



Kiyo Yamauchi weet er alles van. Vorige week keerde hij terug naar huis van zijn vakantie in Japan. Hij is verdrietig, maar ook blij om weer thuis te zijn. "Het was geweldig, maar ik haatte de hooikoorts. Mijn god, ik vond het verschrikkelijk dit jaar."



Kiyo gaat vaak naar Japan en heeft er ook 8 jaar gewoond. Hij denkt gedurende die tijd hooikoorts te hebben gekregen. "De eerste paar jaar had ik nergens last van, maar alle 6 jaren daarna had ik hooikoorts."



Het aantal pollen in de hoofdstad Tokio breekt een record van 10 jaar geleden, aldus het Ministerie van Milieu. Het Japanse KNMI voorspelt dat de pollenniveaus twee keer zo hoog zullen zijn als in een gemiddeld jaar in het gebied rondom Tokio.



De premier sprak tijdens een parlementaire commissie van een 'sociaal probleem'. Daarmee reageerde hij op een vraag van een parlementslid die hooikoorts een 'nationale ziekte' noemde. Hij stelde dat Kishida 'de geschiedenis in gaat' als het hem lukt de allergie uit te roeien.



De veroorzaker van het 'sociale probleem' is de enorme hoeveelheid aan cederbomen en cipressen in het land. Die werden in de jaren na de Tweede Wereldoorlog gepland om houtproductie te vergroten voor de bouw.



Cederbomen zijn daar de perfecte soort voor. Ze groeien snel, leveren sterk hout en zijn bestand tegen de meeste ziektes. Dus plantte de Japanse regering tot de jaren 80 hele bossen aan.



Maar in diezelfde periode werd ook duidelijk dat het goedkoper was om hout te importeren, en dus stopte Japan met het kappen van de bomen. Ondertussen bleven de bossen wel groeien in dichtheid.



Ook werd er geen rekening gehouden met het feit dat deze bomen rond hun 30e jaar op hun maximum zitten qua pollenproductie. En dus zit Japan met een pollenprobleem.



De Japanse premier wil het probleem dan ook oplossen door veel van de bomen te kappen. Ook is hij van plan andere bomen te planten die minder pollen produceren.



De minister van Landbouw, Bosbouw en Visserij zegt verder ook een speciale rijstsoort te promoten, schrijft de Japanse krant Mainichi Shimbun. De rijst zou hooikoortssymptomen verlichten.



Maar tot die tijd zijn Japanners genoodzaakt naar medicatie te grijpen. En dat doen ze massaal. Volgens Intage, een bedrijf gespecialiseerd in marktonderzoek, verdubbelde de verkoop van hooikoortsproducten vergeleken met vorig jaar, zo schrijft de Japan Times. Denk aan pillen, neusspray en oogdruppels.



Ook geven sommige Japanse bedrijven een 'hooikoortstoeslag' aan hun werknemers, schrijft de Japanse krant Yomiuri Shimbun. En bijvoorbeeld transportbedrijf Hokuo Ryutsu voorziet zijn vrachtwagenchauffeurs die hooikoorts hebben van gratis pillen en andere producten. Dat komt voort uit een onderzoek onder Japanse hooikoortspatiƫnten, waaruit bleek dat zij 80 procent minder efficiƫnt werkten.



In Japan blijven ze ondertussen creatief. Zo ontwikkelde een bedrijf vorig jaar een 'doorloopluchtdouche' om pollen te verwijderen. Die neutraliseert statische elektriciteit, waardoor pollen gemakkelijker van het lichaam verdwijnen.



Volgens het bedrijf vermindert de luchtdouche de hoeveelheid pollen die een kamer binnenkomt met meer dan 80 procent. Maar Kiyo leerde een goedkoper trucje van zijn Japanse vrienden, van wie er veel ook hooikoorts hebben. "Drink Jamu thee, met kurkuma en gember!"

