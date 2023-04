Vuilnisman vindt hond in ondergrondse afvalcontainer

Een vuilnisman heeft gisteren in Den Bosch een hond gevonden in een ondergrondse afvalcontainer. Volgens de medewerker kan het niet anders dan dat de hond gedumpt is.De chauffeur van een afvalstoffendienst zegt tegen Omroep Brabant dat hij zijn ogen niet kon geloven tijdens het legen van de container. "Die zakken vallen in een soort trechter en worden dan bij elkaar geperst. Daar sprong ineens iets tussenuit."Boy de Wilde drukte direct op de noodknop en klom op de vrachtwagen. "Ik ging op m'n hurken zitten om hem te roepen, maar de hond was helemaal in de stress. Op dat moment sprong hij met volle vaart van de bak af." De hond belandde op de grond en bewoog niet meer. "Ik liep er meteen naartoe, maar ik dacht: die gaat dood."De Wilde belde de dierenambulance. "Tijdens de rit werd het hondje weer wat levendiger en eenmaal op de behandeltafel ging hij ook weer staan", vertelt een van de ambulancebroeders aan de omroep.Het hondje was uitgedroogd en vermagerd. Hij heeft een infuus gekregen. Hoewel de hond gechipt is, bleek hij niet geregistreerd.De vuilnisman wil nu achterhalen van wie de hond is. "Die klep kan alleen open met een pasje en pas als de klep dichtgedaan wordt, valt wat erin zit naar beneden. Dit is moedwillig gedaan, dat kan niet anders."De hond is gisteravond naar het asiel gebracht, waar hij twee weken blijft. Als de eigenaar zich meldt, moet diegene eerst aan de dierenpolitie uitleggen hoe de hond in de container terecht is gekomen. Als de eigenaar niet komt opdagen, kan de hond geadopteerd worden.Boy de Wilde is van plan zich in dat geval direct te melden. "Hij heeft dagen in een koude container gelegen, is bijna geplet door mijn bak en is van de vrachtwagen af gesprongen. Hij heeft genoeg meegemaakt en dan neem ik hem graag zelf in huis."