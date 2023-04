De 5 best ruikende kamerplanten om je angst te verlichten

Tijd door brengen in de natuur is goed voor je, dat hebben tal van studies aangetoond. Maar zeker stadsmensen kunnen niet zomaar even een boswandeling gaan maken. Planten om je heen kunnen dat tekort een beetje opheffen. Het is bewezen dat sommige planten stress verminderen en je mentale welzijn verbeteren. De planten hier onder doen het allemaal aardig in de vensterbank.



Lavendel

Beroemd om zijn dromerige geur, is lavendel de ideale plant om in je slaapkamer te hebben, voor niet alleen stressvermindering, maar ook voor een betere slaap.



Munt

Een ander kruid dat een kenmerkende geur produceert, deze vrolijk groene en bossige plant heeft bewezen de alertheid te vergroten en het kortetermijngeheugen te verbeteren .



Kamille

Kamille, vooral bekend als een buitenplant, kan ook prima binnen worden gehouden, en de bossigere Roman-variëteit kan in de koudere maanden de saaiste ruimtes opfleuren. Deze levendige en winterharde bloeiende plant heeft bewezen zowel de stemming als het geheugen te verbeteren met zijn zoete geur



Jasmijn

Er zijn verschillende soorten van deze zoetgeurende bloemenplant, met bloemen variërend van wit tot roze en lichtgeel. Dus of je nu kiest voor de klimmende zomerjasmijn of de meer struikachtige wintervariëteit, je zult worden voorzien van stervormige bloemtrossen met hun bedwelmende geur, waarvan bekend is dat ze angst verlichten en rust bevorderen . Jasmijn kan het beste op een warme plek met gedeeltelijk zonlicht worden geplaatst en is de ideale plant voor in een woonkamer of leeshoek.



Rozemarijn

Hoewel rozemarijn in de eerste plaats wordt beschouwd als een hartige toevoeging aan het koken, wordt het ook gebruikt in de aromatherapie vanwege de verkwikkende en houtachtige geur.

Reacties

je kunt natuurlijk ook gewoon een flesje lavendelaromaolie kopen...

