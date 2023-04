Prachtige plaatjes van helikopter en vliegtuig tijdens volle maan

EINDHOVEN - Verreweg de meeste van zijn foto's maakt hij op militaire bases, vanuit een vliegtuig of zelfs vanaf een vliegdekschip. Maar heel soms doet de Eindhovense luchtvaartjournalist Joris van Boven het gewoon vanuit zijn tuin in Woensel.Ik ben die avond wel twintig of dertig keer mijn tuin in gelopen. Eindelijk was het raak. Maar er gaan ook heel wat keren voorbij, dat alles net langs de maan voorbij vliegt. Die is maar heel klein vergeleken met de hemel.”Met diverse apps bepaalt Van Boven de stand van de maan en schat hij de baan van overkomende vliegtuigen in. Een goede camera met flinke lens en 'extender’ doen de rest. Zoals woensdag met een over Eindhoven vliegende politiehelikopter en een toestel van Lufthansa.