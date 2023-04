Automobilist stopt op snelweg om gewonde ree te redden

Een automobilist heeft in de nacht van woensdag op donderdag het leven van een gewonde ree gered. De man reed op de snelweg A50 tussen Veghel en Sint Oedenrode toen hij het gewonde dier op de rijbaan zag liggen. Hij twijfelde geen moment, stopt met gevaar voor eigen leven zijn auto op de snelweg en haalt de ree van de rijbaan.De dierenambulance spreekt op Facebook van een 'heldendaad'. Nadat de man met zijn auto is gestopt op de snelweg, snelt hij zich naar het gewonde dier om het veilig naar de kant van de weg te brengen. Op dat moment komt een vrachtwagen aanrijden, die nog net op tijd weet te stoppen. De automobilist belt naar de dierenambulance om de ree te laten ophalen, maar alle medewerkers blijken nog druk bezig met meldingen van andere dieren in nood.De man legt de gewonde ree op de achterbank van zijn auto en besluit het dier zelf naar de wildopvang in Ravenstein te brengen. Daar hebben ze zich over de ree ontfermd. "Het is natuurlijk niet aan te raden om te stoppen op de snelweg. Maar dankzij deze held is het dier veilig van de weg gehaald en naar de opvang gebracht", aldus de dierenambulance.