Papegaai heeft hoogtevrees en moet uit boom worden gered

De brandweer moest woensdagmiddag geen kat uit de boom halen, maar een papegaai. Het dier was naar de top van een boom gevlogen, en durfde daar niet meer uit te komen.



De rood-blauwe ara, genaamd Jaani, mocht van zijn baasje weer eens los vliegen in Den Haag. De papegaai vloog richting een boom op de Koningin Emmakade. Eenmaal bovenin kreeg het dier blijkbaar spijt: hij krijste de hele buurt bij elkaar en de afdaling? Daar begon hij niet aan, meldt Regio15.



De eigenaar van Jaani heeft toen maar de brandweer gebeld. Die kwam snel en de eigenaar mocht in de bak van de hoogwerker mee naar boven. En dat hielp: want Jaani liep zo richting zijn baasje toe. En kon toen eindelijk naar beneden.



En nu? Alles is helemaal goed met het dier. En de eigenaar is ook blij dat de ara weer praatjes heeft.

Reacties

Doet denken aan al die parkieten, die in de randstad wonen Wie laat er nou zijn papegaai los buiten vliegen?Doet denken aan al die parkieten, die in de randstad wonen

