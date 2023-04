Britse Defensieministerie: “Alcoholmisbruik oorzaak van zware Russische verliezen in Oekraïne”

De Russische soldaten drinken te veel en daarom verliezen ze de oorlog in Oekraïne. Dat zegt het Britse ministerie van Defensie. Er zijn naar schatting al zo'n 200.000 Russen gesneuveld aan het front. Vele duizenden van hen zouden niet zijn gestorven tijdens gevechten maar door alcoholmisbruik.



Dat hebben de Britse inlichtingendiensten opgemaakt uit berichten op Telegram. Daar schreef een Russisch kanaal over een 'extreem hoog aantal incidenten, misdrijven en doden door alcoholmisbruik in het Russische leger'.



Dat Russische militairen hard drinken wordt normaal gevonden. Het is onderdeel van het soldatenleven, zelfs tijdens gevechten. “Maar het aanhoudende alcoholmisbruik heeft een negatief effect op de vooruitgang van de strijd”, klinkt het.



Het merendeel van de Russische verliezen komt overigens door andere oorzaken, zoals slechte bewapening, verkeersongelukken en de barre kou, waardoor de militairen onderkoeld raken.



Het Britse ministerie van Defensie komt dagelijks met updates over de oorlog, iets wat Moskou beschouwt als een desinformatiecampagne.

05-04-2023 23:50:21 omabep

Oudgediende



overigens door andere oorzaken, zoals slechte bewapening, verkeersongelukken en de barre kou, Zelfs ik zou gaan drinken om te vergeten dat ik verplicht was te vechten en ik had alcohol ter beschikking.



Zo stuur je geen leger de oorlog in om je gelijk te halen. Ik heb echt medelijden met alle families die Poetin ongelukkig heeft gemaakt aan beide kanten. Zelfs ik zou gaan drinken om te vergeten dat ik verplicht was te vechten en ik had alcohol ter beschikking.Zo stuur je geen leger de oorlog in om je gelijk te halen. Ik heb echt medelijden met alle families die Poetin ongelukkig heeft gemaakt aan beide kanten.

