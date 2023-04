Spaanse actrice wordt op haar 68ste nog moeder via draagmoederschap

De Spaanse actrice Ana Obregón [68] heeft bekendgemaakt dat ze via draagmoederschap moeder is geworden. De aankondiging lokt heel wat deining uit in

03-04-2023 20:14:29 allone

Bijna 70. Ze had allang overgrootmoeder kunnen zijn. Arm kind, met zo'n oude moeder. En arme draagmoeder die het kind moest afstaan.

03-04-2023 21:16:22 Emmo

Op die manier kunnen vrouwen van zowat élke leeftijd moeder worden. Ik vraag me af of dat wel een goede ontwikkeling is. Wat is het verschil met adoptie?

03-04-2023 21:22:55 Emmo

Als mensen er geen weet van hebben voeden ze net zo makkelijk, of moeilijk, een kind op waarmee ze geen biologische verwantschap hebben. @allone : Met andere woorden: het zit tussen de oren. Die genen maken, behalve in biologisch opzicht, geen ouder.Als mensen er geen weet van hebben voeden ze net zo makkelijk, of moeilijk, een kind op waarmee ze geen biologische verwantschap hebben.

