Man vindt enorme goudklomp

Een Australische hobbygoudzoeker heeft de vondst van zijn leven gedaan. Hij stuitte in de "Gouden Driehoek" in de staat Victoria op een goudklomp van 2,6 kilogram.Het goud zat in een steen van 4,6 kilogram. De steen is verkocht aan de lokale goudhandelaar Darren Kamp. Die zegt dat het goud een waarde heeft van omgerekend ruim 148.000 euro. "Dit is een once in a lifetime-vondst", zegt hij in Australische media.De man die de goudklomp vond, wil anoniem blijven. Volgens Kamp kwam de man een paar weken geleden bij hem: "Hij zei: 'ik wil je wat laten zien. Denk je dat ik hier 10.000 dollar voor kan krijgen?'" Toen hij de steen in zijn hand had, voelde Kamp meteen dat je er makkelijk 100.000 Australische dollar (61.000 euro) voor kon krijgen.Alsof de verrassing nog niet groot genoeg was, meldde de vinder toen dat dat nog maar de helft van de steen was: de andere helft lag nog thuis. "Wow, mijn vrouw gaat hier blij mee zijn", zou de goudzoeker toen gezegd hebben.De steen werd gevonden in de zogeheten Gouden Driehoek, een gebied tussen de plaatsen Ballarat, Bendigo en St. Arnaud in de staat Victoria, in het zuidoosten van Australië.Deskundigen schatten dat in de goudvelden in Victoria nog zo'n 2,1 miljoen kilo aan goud zit. Tijdens de gold rush van zo'n 170 jaar geleden werd er al zo'n 2,2 miljoen kilo goud uit de grond gehaald. Tegenwoordig worden er nog steeds geregeld kleine beetjes goud gevonden, maar 2,6 kilo in één steen is zeer bijzonder.