Fransen woedend over luxe horloge dat Macron droeg tijdens pensioenleeftijdinterview

Het interview dat de Franse president Macron woensdag gaf over zijn ingrijpende pensioenplan lijkt een onbedoeld bijeffect te hebben: niet alleen zijn pensioenhervorming maar ook zijn horloge wekt nu de woede van veel Fransen. Op sociale media wordt de president afgebrand omdat hij tijdens zijn interview een horloge - naar verluidt exorbitant duur - lijkt weg te moffelen.Macron en premier Borne drukten vorige week de geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar door het parlement, tot grote verontwaardiging van veel Fransen. De scherpe kijker zag Macron niet alleen uitleggen dat hij geen andere optie meer had, maar zag ook een blinkend zilver met blauw horloge aan Macrons linker pols gaandeweg het interview verdwijnen.De klok is ongeveer tien minuten van het dertig minuten durende interview te zien om Macrons pols. Daarna rust de president zijn beide armen op tafel, waarbij een geluid te horen is en hij zijn handen onder tafel beweegt. Als hij ze weer onder de tafel vandaan haalt, is het horloge nergens meer te bekennen.