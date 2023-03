Groot schip kantelt door harde wind in droogdok

Bij een scheepsongeluk in een droogdok in de haven Leith in Edinburgh zijn 25 mensen gewond geraakt, van wie er vijftien in een ziekenhuis moesten wor

Reacties

25-03-2023 22:34:13 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.795

OTindex: 28.175





Laatste edit 25-03-2023 22:34 Beetje onbenullig vastgezet, als je het mij vraagt. Te weinig blokken, of verkeerd geplaatst. In 't vervolg toch maar een keertje in het dokplan kijken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: