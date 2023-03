Florida wil praten over menstruatie verbieden op school

De Amerikaanse staat Florida overweegt om praten over menstruatie te verbieden voor de zesde graad (11-12 jaar). Het voorstel past in het rechts-conservatieve beleid die doorgevoerd wordt onder het bewind van de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis, de grootste uitdager van Donald Trump voor de presidentsverkiezingen in 2024.



Er waait een nieuwe radicaal rechtse wind door de Amerikaanse staat Florida. De afgelopen weken kwam de meerderheid onder gouverneur Ron DeSantis met een reeks opvallende wetsvoorstellen die de rechten van de LGBTQ-gemeenschap aan banden wil leggen. Veel wetten kaderen binnen de ‘Don’t Say Gay’-wetten, die onderwijs over LGBTQ-onderwerpen beperken. Maar ook andere onderwerpen die DeSantis als «woke» bestempelt, worden in het vizier genomen. Zo is het verboden in Florida om te praten over seksuele identiteit en gender onder de 15 jaar en mag het onderwerp slavernij op school pas aan bod komen vanaf 14 jaar.



Het meeste recente voorstel van Republikein Stan McClain wil het nu ook onmogelijk maken om les te geven aan kinderen onder de 12 jaar over menstruatie. Pas vanaf na de zesde graad, dat wil zeggen kinderen tussen 12 en 18 jaar, zou onderwijs toegestaan zijn over «verworven immuundeficiënties, seksueel overdraagbare aandoeningen of gezondheidsonderwijs». Daaronder valt ook onderwijs over de menstruele cyclus. Meisjes krijgen doorgaans hun maandstonden voor het eerst wanneer ze tussen de 10 of 15 jaar oud zijn.



«Dus als meisjes hun eerste menstruele cyclus ervaren in de vijfde of vierde graad, zal het dan verboden zijn om erover te praten met hen omdat ze nog niet in de zesde graad zitten?», vroeg de democratische state representative Ashley Gantt. «Inderdaad», bevestigde McClain.

