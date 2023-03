Enorme fastfood bestelling voor Chinese delegatie in Rusland: ’Is het eten van Poetin niet lekker?’

Opmerkelijke beelden uit de Russische stad Moskou, waar de Chinese president Xi Jinping met een delegatie is voor een bezoek aan Vladimir Poetin. Op e

25-03-2023 10:49:48

Buick

Erelid



WMRindex: 3.960

OTindex: 987



Poetins eten is heel lekker, maar soms zit er iets te veel cyaancali of iets dergelijks in.