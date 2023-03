Co is 80 en Nederslands kampioen gewichtheffen: Ik wil winnen

Co Losscher uit Doesburg mag dan 80 jaar zijn, voor een wedstrijd gewichtheffen kun je hem nog altijd wakker maken. Deze zondag deed hij mee aan de NK Masters Weightlifting in Arnhem, met succes. Hij won in zijn gewichtsklasse.Co begon in 1960 met gewichtheffen, maar zoals hij zelf zegt: 'Ik liep na zeven jaar tegen blessures en een meisje aan. Toen verwaterde het gewichtheffen'. Maar na veertig jaar fitness begon de sport weer te trekken, dus begon hij in 2007 weer. En met succes, want Losscher werd diverse malen internationaal kampioen. De afgelopen drie jaar heeft hij niet mee kunnen doen aan wedstrijden: "Alweer vanwege blessures. Ik ben pas weer een half jaar in training voor de kampioenschappen van vandaag."Op de vraag of hij op zijn hoge leeftijd aan gewichtheffen doet om fit te blijven komt een stellig antwoord. "Nee niet om fit te blijven maar om te winnen." De Doesburger heeft een persoonlijk record van 160 kilo (trekken en stoten bij elkaar opgeteld), maar dat blijft vandaag buiten beeld. Co: "Ik moet het vanwege mogelijke blessures rustig aan doen. Ik gok op 35 kilo vandaag." De wedstrijden waren in de CrossFit-vestiging in Arnhem."Er vindt bij de puntentelling een leeftijdscorrectie plaats", vertelt Co lachend. Het zal ongetwijfeld geholpen hebben bij het behalen van de Nederlandse titel in de klassen tussen 80 en 81 kg. Een Nederlands Kampioen van 80 uit Doesburg. Co was één van de 44 deelnemers van 35 jaar en ouder die gingen trekken en stoten.