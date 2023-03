Twentse stellen die getrouwd willen blijven, kunnen het beste in Tubbergen gaan wonen

In Tubbergen is maar 4,5 procent van de inwoners gescheiden, blijkt uit een data-onderzoek van vergelijkingssite Independer. Dat is het laatste percentage van heel Twente. Ook in Rijssen-Holten wonen relatief weinig gescheiden mensen: 5,1 procent van de inwoners is opnieuw vrijgezel.



De percentages steken positief af tegen het landelijke gemiddelde van 9,3 procent. Twente als geheel steekt ook al gunstiger af tegen het landelijk gemiddelde maar desondanks was in 2022 bijna een op de twaalf Tukkers gescheiden. Het gemiddelde wordt opgekrikt door Almelo, de regionale koploper als het gaat om het aantal mensen dat na een stukgelopen huwelijk alleen door het leven gaat (10,3 procent). Ook in Enschede en Hengelo is het percentage met 9,5 procent hoog.



Independer baseert zich op data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat het in maart met dit onderzoek komt, is niet toevallig. Maart is de maand dat de meeste huwelijken formeel worden ontbonden: de meeste stellen gaan in de derde maand van het jaar uit elkaar. Een scheiding duurt gemiddeld drie maanden, dus de conclusie die Independer trekt: feestmaand december is voor veel relaties waarin het toch al slecht gaat, de maand waarin de druppel de emmer van relationele spanningen doet overlopen.

