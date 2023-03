Houten snijplank vat vuur in keuken van appartement

In de Edward de Denestraat in Assebroek is de brandweer zondagnamiddag moeten tussenkomen voor een vreemd keukenbrandje in een appartementsgebouw. Een bewoner had er een houten snijplank laten liggen op een elektrische kookplaat, met alle gevolgen vandien.



Een bewoner was even voor 15 uur aan het koken in een flat op de tweede verdieping, toen het misliep. Een houten snijplank was blijven liggen op de elektrische kookplaat die bovendien nog eens aanstond ook. De bewoner merkte plots rookontwikkeling op in de keuken en verwittigde de brandweer. Bij hun aankomst bleek de situatie al onder controle te zijn. De brandweerlieden moesten het appartement enkel nog wat ventileren. Schade was er uiteindelijk niet. Enkel de verbrande snijplank was rijp voor de vuilnisbak. Een tiental bewoners van het appartementsgebouw werden uit voorzorg geƫvacueerd, maar konden na een tiental minuten al terug naar hun flat.

