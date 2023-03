Hondje weigert afscheid te nemen van dood baasje na heftig ongeluk

Een tragisch ongeval heeft zich zondagmiddag afgespeeld op de Breemortelweg in Deurne. Een automobilist werd onwel achter het stuur en botste tegen een boom. Hij is ter plekke overleden. Het hondje dat naast hem in de auto zat, liet zijn baasje echter niet in de steek.



Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar helaas konden zij niets meer voor de automobilist betekenen. Het hondje, dat in eerste instantie was weggelopen, kwam later terug. Een verslaggever ter plaatse zag het gebeuren: "Na enig aarzelen ging het hondje onder de auto in de nabijheid van het slachtoffer zitten."



De politie heeft nog geen verdere informatie vrijgegeven over de identiteit van de automobilist. Tussen de brokstukken van de auto en de boom werd nog een vers kadaver van een duif gevonden. Het is nog niet bekend of deze iets met het ongeval te maken heeft.

Reacties

22-03-2023 11:17:16 venzje

Ik denk eerder dat die duif onwel werd toen hij tegen de voorruit vloog. De menselijke reactie daarop is onvoorspelbaar en een strategisch geplaatste boom kan aardig roet in het eten gooien.



De getraumatiseerde hond weet ook niet waar die naartoe moet, dus die blijft bij de vertrouwde auto-met-baas.



Laatste edit 22-03-2023 11:26

