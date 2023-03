Een middagdutje is een goed idee

Het was lang iets voor oude mensen. Maar het middagdutje heeft een metamorfose ondergaan. Het heet nu powernap en is hot.



‘Een kort middagslaapje maakt je slimmer, sneller en geeft je vertrouwen.’ Dat zei William C. Dement in zijn boek The promise of sleep uitbracht. Hij noemde het dutje een belangrijk wapen tegen de vermoeidheid, en mensen die het op de werkvloer deden: ‘helden’.



‘Alle mensen, ongeacht hun cultuur of geografische locatie, hebben een genetisch bepaalde middagdip’, verzekert neuroloog Matthew Walker ons in zijn bestseller Slaap. Vele culturen hebben die biologische wetmatigheid cultureel omarmd. Dat heette siësta.



Mensen die minstens drie keer per week een middagdutje doen, hebben 30 procent minder kans op een hartaandoening. Een kort slaapje overdag zorgt voor een lagere hartslag en bloeddruk.

Reacties

20-03-2023 22:49:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.020

OTindex: 90.519

Quote:

Dat zei William C. Dement



Look who is talking!!, Look who is talking!!,

