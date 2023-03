Boerendochter wil Vlaamse BBB oprichten

Het succes van BBB is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Vooral in België, waar ook een stikstofcrisis boeren tot razernij brengt, is jaloezie. En een eerste plan om in Vlaanderen ook een BBB op te richten. Boerendochter Tine Hermans is volop bezig aan de voorbereidingen om een Vlaamse poot op te richten. “Toen ik de verkiezingsuitslag van de Nederlandse BBB zag, ben ik het logo beginnen ontwerpen.” De naam BBB België is inmiddels juridisch vastgelegd.



“Het is duidelijk dat er een enorm draagvlak is voor de besognes van de boeren”, vertelt ze aan HLN. Waarom ze zich het lot van de landbouwers zo aantrekt? Ik begeef me al een tijdje tussen de landbouwers en dan merk je toch wat er leeft. Samen met de duizenden tractoren ben ik ook gaan protesteren op de grote Boerenmars en in Merksplas werp ik me al een tijdje op als de lokale ambassadeur.”



“Caroline van de Plas is zo recht voor de raap. Dat inspireerde mij. Ik was dan ook al een tijdje aan het praten met boeren wat we konden doen. Na het succes van BBB dacht ik: ‘Nu zal ik eens een ballonneke oplaten.’



Er is, behalve een plan, een Facebook-groep en enthousiasme nog bijna niks.



Maar dat was in Nederland drie jaar geleden ook zo.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: