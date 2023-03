Koppen geeft hoger risico op alzheimer

Het wordt steeds zekerder dat koppen in het voetbal het risico vergroot op alzheimer. Dat blijkt uit een Zweedse studie, schrijft De Standaard.



In december 2021 overleed de ­Nederlandse ex-profvoetballer Wout Holverda. De voormalige aanvaller van Sparta Rotterdam stierf op 63-jarige leeftijd en leed al enkele jaren aan ernstige dementie. Post mortem hersenonderzoek linkte die ziekte aan zijn voetbalcarrière



Onderzoekers van verschillende Zweedse universiteiten bestudeerden de patiëntengegevens van 6.007 mannelijke Zweedse voetballers die tussen 1924 en 2019 op hoog niveau in de Zweedse competitie hadden ­gespeeld. Ze onderzochten onder meer of de voetballers medicatie namen voor dementie, en als ze al overleden waren, wat hun doodsoorzaak was. Die data vergeleken ze met data van een controlegroep die op basis van leeftijd, afkomst en geslacht aan de spelers werd ­gekoppeld.



Daaruit bleek dat topvoetballers anderhalf keer meer risico ­lopen op het ontwikkelen van neuro­degeneratieve aandoeningen. Voor alzheimer en andere vormen van dementie was het risico zelfs 60 procent hoger. Die resultaten zijn in lijn met eerder onderzoek Schots onderzoek uit 2019. Toen stelden onderzoekers vast dat profvoetballers meer dan drie keer zo veel kans lopen op het ontwikkelen van dementie.

Reacties

19-03-2023 16:32:05 Jura6

Een Amerikaanse studie zei dit 10 jaar geleden al. Het is daar voor de jeugd tot 10 jaar verboden om een bal te koppen. Van 11 tot 13 jaar mag je daar tussen de 15 en 20 keer koppen per wedstrijd... (wie houdt dat bij?)

Vanaf 14 jaar en ouder is er geen limiet meer.

19-03-2023 16:50:23 Emmo

@Jura6 : Vermoedelijk gaan ze er van uit dat er na veertien jaar toch geen eer meer aan te behalen valt.

