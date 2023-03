FIFA verhoogt prijzengeld WK voetbal voor vrouwen met 300 procent

Het prijzengeld voor speelsters op het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland deze zomer wordt verhoogd met ruim 300 procent. Het gaat om 152 miljoen dollar, oftewel 143 miljoen euro. Dat is bijna vijf keer zoveel als in 2019, toen het laatste WK in Frankrijk werd gehouden, en tien keer zoveel als bij het WK in 2015.



Dat bedrag is deels bedoeld voor teamvoorbereiding en betalingen aan de clubs. Maar het grootste deel, 100 miljoen euro, moet naar de speelsters zelf gaan, zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino vandaag nadat hij herkozen was.



"Vrouwen verdienen veel, veel meer dan dat en we zijn er om voor hen en met hen te vechten", zei hij. Vrouwelijke spelers over de hele wereld hebben gestreden voor gelijk loon en hetzelfde respect dat nationale mannenteams krijgen, waaronder de titelverdediger Verenigde Staten, Canada, Frankrijk en Spanje."



Spelersvakbond FIFPRO is blij met de voorwaarden en het prijzengeld voor het komende WK vrouwenvoetbal. "De vandaag aangekondigde vooruitgang toont de intentie van de spelers en de FIFA om proactief te werken aan meer rechtvaardigheid en gelijkheid voor de industrie", aldus FIFPRO in een online verklaring.



Maar er is nog wel werk aan de winkel, aldus de vakbond. "Het prijzengeld is voor mannen en vrouwen nog steeds niet gelijk."



FIFPRO zei gisteren dat het daarover in onderhandeling is met de FIFA. Infantino zei daar vandaag over dat hij hoopt dat het prijzengeld bij het WK voetbal in 2027 gelijk is aan dat van de mannen.



In oktober stuurde een groep van 150 professionele voetbalsters een brief waarin de FIFA wordt opgeroepen om bij het WK voor vrouwen evenveel prijzengeld uit te keren als bij de mannen.



De Argentijnse voetbalbond ontving 40 miljoen euro nadat de mannen eind december het WK in Qatar hadden gewonnen. De totale prijzenpot bij de mannen bedroeg een kleine 440 miljoen euro. Bij het laatste WK voor vrouwen in 2019 ontvingen de Amerikanen ongeveer 4 miljoen euro, uit een prijzenpot van 30 miljoen euro.



Het WK voor vrouwen wordt van 20 juli tot en met 20 augustus van dit jaar gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: