Twee mannetjesmuizen krijgen samen kleintjes, wat betekent dit voor mensen?

Wetenschappers zijn erin geslaagd babymuisjes te maken van uitsluitend cellen van mannetjesmuizen. Het enige deel van de verwekking waarbij nog een vrouwtjesmuis te pas kwam, was het dragen. De bevruchte eicel is helemaal opgebouwd uit cellen van de mannetjes. Een doorbraak in de biologie, zeggen experts tegen AP.



De wetenschappers namen huidcellen uit de muizenstaarten om die om te zetten in stamcellen. Stamcellen hebben de eigenschap dat ze zich kunnen specialiseren tot vrijwel elk celtype. Door de gekweekte stamcellen te behandelen met een medicijn konden de cellen worden omgezet. Zo werden de mannetjescellen ineens vrouwelijke cellen waarvan eicellen gemaakt konden worden. Daarna werd het eicel bevrucht en bij vrouwtjesmuizen geplaatst.



Erg effectief is het niet, want omstreeks 1 procent van de embryo's werd daadwerkelijk een muizenpup. Ondanks de omslachtigheid is het wel een bijzondere doorbraak, stelt de Japanse onderzoeker Katsuhiko Hayashi. De diertjes leken normaal op te groeien en konden zelfs zichzelf voortplanten.



Uiteindelijk kan dit zelfs bij mensen werken, stellen experts in Nature. Dit zou er toe kunnen leiden dat ook een menselijk, mannelijk koppel een kind zou kunnen krijgen dat bestaat uit DNA van beide vaders. Om het kind geboren te laten worden zou er dan wel een draagmoeder moeten zijn. De experts houden wel een slag om de arm, omdat het volgens hen nog te vroeg is om te zeggen of het met menselijke cellen net zo kan werken.

