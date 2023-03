Man die werd bestolen tijdens epileptische aanval krijgt envelop met geld terug

Iemand die vorige week in Haarlem een envelop met geld had meegenomen van een man die op dat moment een epileptische aanval kreeg, heeft zich bij de politie gemeld en het geld teruggegeven. Dat laat de politie weten.



Het slachtoffer kreeg vrijdag een aanval terwijl hij bij de kassa van een supermarkt aan het Haarlemse Marsmanplein stond. Zijn begeleider legde de envelop met geld bij de kassa neer om hulp te kunnen verlenen. Maar toen het weer beter ging met het slachtoffer, zagen de twee dat het geld weg was.



Dat hakte er zo in bij het slachtoffer, dat hij kort daarna van schrik thuis een tweede epileptische aanval kreeg.



De politie vroeg de hulp van het publiek om de dader te vinden. In de supermarkt hangen camera's, dus de dader was duidelijk in beeld. Als diegene zich niet zou melden, zouden de beelden mogelijk openbaar worden gemaakt.



Wie degene is die de envelop heeft meegenomen, en wat de verklaring van die persoon is, is niet bekend.

Reacties

S te schenken.

Jullie vertrouwen een oude kerkvorst toch wel op zijn woord? Nou, ik stond incognito in die supermarkt en toen dacht ik dat die man een epileptische aanval kreeg van blijdschap omdat hij mij als Paus zijnde had herkend. En toen die envelop met geld werd neergelegd dacht ik echt dat het de bedoeling was om dat geld aan de Heilige Kerk, nou ja in ieder geval aan mijte schenken.Jullie vertrouwen een oude kerkvorst toch wel op zijn woord?

