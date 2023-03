Stempas kwijt? De burgemeester komt wel even thuis helpen zoeken!

ARNHEM - Puur toevallig liep Rob Woonink woensdagmorgen burgemeester Ahmed Marcouch tegen het lijf die hetzelfde stembureau als hij had uitgezocht om zijn stem uit te brengen aan de Arnhemse Coehoornstraat. Het juiste identiteitsbewijs had Rob wel bij zich, maar zijn stempas kon hij niet meer vinden. En wat bleek? De burgemeester liep wel even mee naar zijn woning aan de overkant van de straat om te helpen zoeken. Met succes!

Samen hebben ze alles even gecontroleerd en 'nu is alles goed', vertelt Rob. "Daar ben ik blij om."

Dat juist de burgemeester met hem meekwam om de papieren bij elkaar te zoeken, kon Rob wel waarderen. "Dat vond ik wel grappig. Je hebt niet elke dag de burgemeester in je huis. Dat gebeurt bijna nooit."



Uiteindelijk bleek de wat verwarde man het stembiljet in zijn binnenzak te hebben. Daar kwamen ze achter nadat zijn mantelzorger was gebeld. Ook die moest even van de verbazing bekomen voor ze geloofde dat het daadwerkelijk de burgemeester was die daar in de woning van haar cliƫnt hulp aan het bieden was.

17-03-2023 21:14:30 allone

voor als je iets in je binnenzak zoekt....



burgemeester als mantelzorger?voor als je iets in je binnenzak zoekt....

17-03-2023 21:44:16 Emmo

Persoonlijk zou ik de burgemeester van mijn gemeente nog niet herkennen als hij (of zij) op mijn tenen zou staan.

17-03-2023 22:27:48 Mamsie

Leuk gezicht, de burgemeester ondersteboven in je papiercontainer!

17-03-2023 23:03:44 allone

@Emmo : ik heb een keer een lift gekregen van 'mijn' burgemeester, dus als het nog steeds dezelfde is, ken ik haar wel...

