Das balen: dassen ontregelen treindienst in Friesland

Het treinverkeer tussen Workum en Stavoren ligt sinds maandagmiddag volledig stil. Dassen hebben ter hoogte van Molkwerum een burcht gegraven onder het spoor. Het is nog niet bekend wanneer het treinverkeer op het traject wordt hervat.



De burcht bestaat uit tientallen holen in de grond onder het spoor. Als daar een trein overheen raast, kunnen de holen door de instorten en kan het treinspoor verzakken. Vanwege de veiligheid is daarom per direct besloten het treinverkeer op het traject te staken.



De das is een beschermde diersoort die de winter grotendeels doorbrengen in hun burcht. De holen kunnen daardoor niet zomaar worden dichtgegooid.



ProRail wist dat er dassen actief waren bij het spoor bij Molkwerum en hield de locatie daarom al extra in de gaten.



Afgelopen najaar veroorzaakten de dassen ook al een verzakt spoor op die plek. Dat heeft ProRail toen direct laten herstellen. Ondertussen werkt de spoorbeheerder ook aan maatregelen om de dassen uit het spoortalud te laten vertrekken.

Reacties

17-03-2023 10:14:47 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.657

OTindex: 28.172

Toch lastig, die natuur. Zouden ze iets aan moeten doen

17-03-2023 11:14:25 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.461

OTindex: 22.038

@Emmo : Absoluut! Er moet eens een goed gesprek met die beesten gevoerd worden, en anders doorsturen naar bureau HALT

17-03-2023 11:17:17 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.425

OTindex: 84.736



Dus vertel die beesten dat ze er uit mogen. Maar de winter is voorbij. Het is hier 18 graden en heerlijk warm in de zonDus vertel die beesten dat ze er uit mogen.

17-03-2023 12:58:05 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.884

OTindex: 7.755

@allone : In Molkwar is het 12 graden en bewolkt. Maar dat is ook niet echt meer winters te noemen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: