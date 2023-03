Fietsenflipper slaat toe op station Hoevelaken

Fietsen omgekeerd op trappen en hangend aan borden, dat was zondagochtend het straatbeeld op het station in Hoevelaken. Het dorp lijkt last te hebben van een fietsenflipper. De 17-jarige Nikki van de Bor keek raar op toen ze daar opeens haar fiets aan een paal zag hangen, in plaats van in het rek waar ze hem had achtergelaten.Het leek een doodnormale zondag tot Nikki 's ochtends de trein uitstapte om met haar fiets verder naar haar bijbaan te reizen. "Ik dacht: huh, waarom staan de fietsen allemaal op zijn kop?", vertelt ze aan Hart van Nederland. Vervolgens ziet ze één fiets bungelen aan een hoge paal, wat net die van haar blijkt te zijn. "Hij heeft groene wielen, expres lelijk, zodat niemand hem steelt. Hij stond ook helemaal rechts in het fietsenrek en op slot. Misschien stond hij juist in het zicht."Al springend kan ze de fiets eraf tikken, zodat hij op de grond belandt. "Hij heeft er geen schade aan overgehouden", vertelt Nikki, die er wel om kan lachen. "Ik weet niet wat ze ermee hebben gedaan, maar hiervoor maakte hij een rammelend geluid. Dat doet hij nu niet meer", vertelt ze. Toch hoopt ze dat haar fiets niet vaker de dupe is van de fietsenflipper. Ook op haar werk zag haar collega de humor er wel van in. "Ze vond het niet erg. Ik was ook maar ietsje te laat, een minuutje of tien."Nikki heeft het gefilmd en gedeeld op TikTok, waar haar video inmiddels al ruim 800.000 keer bekeken is. Hoewel er online veel om wordt gelachen, vinden sommigen het niet grappig.Het is namelijk niet de eerste keer dat station Hoevelaken in opspraak raakt. Vorig jaar werden vaker fietsen gestolen of vernield en auto's beschadigd. De gemeente Nijkerk, waar Hoevelaken onder valt, besloot in november om extra maatregelen in te gaan zetten, waaronder meer toezicht, betere verlichting en een postercampagne. Eind januari besloot het Nijkerkse college om ook mobiele camera's op het station te plaatsen. Voor de plaatsing van vaste camera's is het aantal incidenten te gering.