Nepal verbiedt reizigers in hun eentje een trektocht te maken

Ruim vijf jaar na het besluit dat soloklimmers de Mount Everest niet meer mogen beklimmen, breidt Nepal deze regel voor soloreizigers uit naar het hele land. De kosten voor het zoeken en redden van gestrande soloreizigers worden Nepal te veel.



Dit vertelt Mani R. Lamichhane, directeur van het Nepalese toeristendienst aan CNN.



Naast het beklimmen van de Mount Everest zijn er talloze reizigers die naar Nepal komen om een van de vele hikes en wandeltochten af te leggen. Deze wandeltochten bevinden zich vaak in de bergen of op afgelegen locaties, waardoor het haast onmogelijk is om reizigers te redden, wanneer ze ergens in hun eentje stranden.



Dit schijnt nu vaker te gebeuren dan een aantal jaren terug, vertelt Ian Taylor, eigenaar van een bekend trektochtbedrijf, aan CNN. Hij vertelt dat waar eerst enkel heel ervaren klimmers en wandelaars deze gebieden in gingen, er nu ook steeds meer onvoorbereide en onervaren toeristen deze paden kiezen.



Mede hierdoor zouden er nu ook steeds vaker ongelukken gebeuren, en de kosten van de reddingsoperaties om deze mensen te redden worden Nepal nu te veel. Ondanks dat de hike- en wandelindustrie voor het land een grote bron van inkomsten bezorgt.



Voortaan mogen reizigers dus alleen nog door het land wandeltochten ondernemen wanneer zij zich aansluiten bij een gids met een licentie vanuit de overheid, of wanneer zij zich aansluiten bij een groep.



Lamichhane vertelt aan CNN dat het wel toegestaan is om als soloreizigers op andere plekken in Nepal in je eentje op pad te zijn: “Het is prima wanneer ze in steden reizen, maar in de afgelegen bergen is de infrastructuur niet goed genoeg. Wanneer toeristen vermist raken, kan zelfs de overheid hen niet vinden omdat de routes zo afgelegen zijn."



Naast het gevaar van in je eentje een trektocht maken in een afgelegen gebied, wordt de regel ook deels ingevoerd om ongekwalificeerde gidsen tegen te gaan.



Deze gidsen en bedrijven zouden niet geregistreerd zijn bij de overheid en geen belasting betalen, en halen de reizigers weg bij de gidsen die wel een licentie hebben en geregistreerd zijn. Met de aanscherping van de regels hoopt Nepal ook deze ongekwalificeerde gidsen en bedrijven te bestrijden.

Reacties

16-03-2023 10:33:58 Mamsie

Lijkt me zeer verstandig. Eigenlijk zou dit vanuit de toeristen zelf moeten komen en niet opgelegd moeten worden.

Maar ja.... niet iedere toerist zal dat op die manier zien. Lijkt me zeer verstandig. Eigenlijk zou dit vanuit de toeristen zelf moeten komen en niet opgelegd moeten worden.Maar ja.... niet iedere toerist zal dat op die manier zien.

16-03-2023 13:06:43 allone

Klinkt idd verstandig. Blijkbaar zijn er teveel toeristen die denken dat door de Himalaya trekken een wandelingetje door t park is.

Wel jammer voor de echte ervaren klimmers. Maar die zouden misschien sowieso niet alleen gaan?

16-03-2023 16:40:22 Tiepmiep

Beetje tegenstrijdig?



"Ruim vijf jaar na het besluit dat soloklimmers de Mount Everest niet meer mogen beklimmen, breidt Nepal deze regel voor soloreizigers uit naar HET HELE LAND."



En even verder:



"Lamichhane vertelt aan CNN dat het wel toegestaan is om als soloreizigers op andere plekken in Nepal in je eentje op pad te zijn."





