Honderden hongerige krokodillen beginnen elkaar op te vreten in verlaten boerderij

Honderden krokodillen zijn achtergelaten in een boerderij waar ze gekweekt werden voor hun huid in de Songkhla provincie in Thailand. De eigenaar van

15-03-2023 20:58:22 allone

Honger maakt rauwe bonen zoet....

15-03-2023 22:50:13 Emmo

@allone : Ik geloof niet dat krokodillen smaken als rauwe bonen....

16-03-2023 07:47:07 venzje

@Emmo : Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat die beesten vele malen lekkerder zijn dan rauwe bonen.

16-03-2023 08:45:51 DrZiggy

S @venzje : Ze smaken eigenlijk nergens naar voor mijn idee. En dat is inderdaad een stuk beter dan (rauwe) bonen

16-03-2023 09:30:54 BatFish

@venzje : Mits ze niet rauw zijn. Rauwe krokodil hoef ik denk ik niet, net zo min als rauwe bonen...

16-03-2023 10:34:58 Mamsie

Zielig voor die dieren.

16-03-2023 14:30:26 De Paus

S Daar moet ik snel mijn schoonmoeder naar toe sturen.

