Politie neemt lichaam moeder mee na uitvaart, zonder toestemming: Uit graf gehaald en teruggepleurd

Broers Henk en Frank zijn er kapot van en naar eigen zeggen “helemaal naar de klote” als ze erachter komen dat de politie zonder toestemming nét na de uitvaart het lichaam van hun moeder Sjaan meeneemt.

De reden? Omdat er mogelijk sprake is van een misdrijf moet de doodsoorzaak nader onderzocht worden.



“Door een of andere dwaas die een melding heeft gedaan – omdat er mogelijk sprake is van een misdrijf – is dit allemaal gebeurd”, zegt Frank aangeslagen tegen Hart van Nederland. “Wat ons is aangedaan, is met geen woorden te beschrijven”, vult broer Henk aan.



Het raakt de broers diep dat er zo met hun overleden moeder is omgegaan. “Terwijl we nog in de zaal zaten, is onze moeder door de politie zomaar uit het graf gehaald en daarna weer ’teruggepleurd’. Het is heel erg onfatsoenlijk, dat hadden ze eigenlijk niet mogen doen”, aldus Frank.



De broers denken dat een rancuneuze zorgmedewerker – waar de familie mee in de clinch lag – de politie getipt heeft, maar de twee hebben daar geen bewijs voor.



Er is al eerder een melding binnengekomen van iemand bij Veilig Thuis voor vermeend seksueel geweld tegen Sjaan door Henk en zijn zwaargehandicapte zoon. En nu komt er dus ook een melding van een mogelijk misdrijf bij.



Uit het onderzoek van de politie is overigens naar voren gekomen dat er geen sprake is van een misdrijf. Frank: “Ik ben kapot, dit heeft mij zo gebroken. En mij niet alleen. Het doet ontzettend veel pijn.” De broers hebben alleen een bloemetje van de politie gekregen.



Dat is bij hen in het verkeerde keelgat geschoten. Ze eisen een nieuwe begrafenis van Justitie. “We willen de hele begrafenis opnieuw doen. We willen dit herstellen, want dit verdient onze moeder niet.” De politie heeft aangegeven in gesprek te willen gaan.

Reacties

15-03-2023 19:10:03 Mamsie

Oudgediende



Teruggepleurd nog wel! Er is kennelijk iets vresefout gegaan!

15-03-2023 19:29:42 Jura6

Erelid



Klinkt als een begin van een "De Cock", "Met C.O.C.K" boekje...

16-03-2023 06:56:13 omabep

Oudgediende



Dat de melding serieus genomen moet worden staat buiten kijf.

De manier waarop dit is uitgevoerd is niet netjes en daar mag wel iets meer tegenover staan dan alleen een bloemetje, dat vind ik ook wel. Maar de uitvaart opnieuw doen levert ook geen oplossing op om het verdriet te verminderen. Laten ze dit maar evalueren en er lering uit trekken hoe het anders kan.



16-03-2023 09:29:26 BatFish

Oudgediende



De vraag is wel wat er precies is gebeurd - dit is alleen een verhaal van iemand die heel boos en verdrietig is. Het kan best zijn dat de werkelijkheid wat genuanceerder is.

16-03-2023 09:32:31 allone

Oudgediende



@Mamsie :

Er is kennelijk iets vresefout gegaan! QuoteEr is kennelijk iets vresefout gegaan! geen lijk, vrees ik?!

