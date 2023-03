Jongens stelen verkeersborden pal voor meldkamer politie

Utrecht - De politie in Utrecht heeft vannacht vijf dieven van verkeersborden in de kraag gevat. Een zesde wist te ontkomen. Dat de groep tegen de lamp liep is geen wonder: de jongens waren zo snugger de borden te stelen in het zicht van politiemedewerkers van de meldkamer aan de Briljantlaan.

"Collega’s van de Meldkamer Midden-Nederland zagen vanuit het raam de jongens lopen en zijn zelf ook direct naar buiten gelopen", laat de politie weten op Instagram. Toen de jongens de politie zagen vluchtten ze. "Na zowel een achtervolging met de auto als te voet is het gelukt om vijf van de zes jongens staande te houden."

De jongens kregen een bekeuring en moesten de verkeersborden weer terugzetten.

Reacties

15-03-2023 16:54:19 BatFish

Oudgediende



Tuurlijk, het is vandalisme en het mag niet, maar ik kan me de verleiding van die jongens om vlak voor het politiebureau een verkeersbord mee te nemen wel voorstellen. Hopelijk hebben ze ook geleerd dat dit een beetje dom is!

16-03-2023 07:42:33 venzje

Oudgediende



Destijds was er geen plek in de stad waar zoveel fietsen werden gejat als pal voor het voormalige politiebureau waar ik zelf heb gewerkt.

Het pleintje stond vol met fietsklemmen en het lag voor de hoofdingang van het bureau, die op de smalle zijde van het gebouw zat. De enigen die zicht hadden op het pleintje waren de receptionisten op de begane grond, de hoofdcommissaris op de eerste verdieping en mijn collega en ik op de tweede. En wij hadden wel wat anders te doen dan uit het raam kijken.

