Stel bezorgt hotelbezoekers slapeloze nacht door vrijpartij

Wat een romantisch nachtje voor Valentijn had moeten worden, is een Brits stel duur komen te staan. De twee waren zo luidruchtig en ruig tijdens het bedrijven van de liefde, dat ze een schadevergoeding moeten betalen aan het hotel.



Het verliefde koppel werd zelfs zo lawaaiig, dat de hotelmanager besloot de politie in te schakelen. Agenten kregen de kamersleutel en lieten zichzelf binnen. Eenmaal in de kamer troffen de dienders een vernielde badkamerdeur en een ladderzatte vrouw aan.



De vrouw zou met dubbele tong hebben verklaard dat de herrie werd veroorzaakt door de fanatieke vrijpartij die de twee hadden. Toen agenten vroegen hoe ze aan de blauwe plek op haar hoofd kwam, bleek dat ze een paar dagen eerder een kopstoot aan iemand had uitgedeeld.



Het romantische nachtje weg bleek een duur nachtje te worden: in totaal hebben de twee 1000 Britse pond aan schade veroorzaakt. Gasten in drie andere kamers konden niet slapen door het passionele stelletje. De twee moeten de kosten voor die kamers terugbetalen aan de betreffende gasten.



Tijdens de rechtszaak rondom het voorval liet de advocaat van de man weten dat hij kampt met depressie en alcoholmisbruik. Doktoren hebben de man laten weten dat hij binnen twee jaar dood zal zijn als hij zijn huidige levensstijl volhoudt, meldt Metro UK.

