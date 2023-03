Filmpjes op internet over man met hoed in Wilnis

Op TikTok en andere sociale media-kanalen circuleren filmpjes van een ‘man met hoed’ in Wilnis. Hij draagt een hoed, een lange jas en heeft een wandelstok bij zich. Wat verder opvalt is dat de man op blote voeten loopt. De gekste verhalen doen de ronde, maar dat blijkt een storm in een glas water. “Ik vind Cosplay gewoon interessant en draag graag zelfgemaakte kleding”, vertelt de man. “Dat is het. Dat daar angstig op gereageerd wordt, is echt niet nodig.” De man met de hoed heet Steven. Hij is 33 jaar en woont in Wilnis. “Ik heb een voorliefde voor dingen die ik zelf kan maken”, vertelt hij. “Zo heb ik al een hoed gemaakt en ben ik nu bezig met een mantel. Die kleding draag ik vervolgens ook.” Zijn stijl is geïnspireerd op de fantasywereld. “Uit die wereld vind ik de tovenaar het meest interessant”, vervolgt Steven. “Daar wilde ik graag wat mee doen en dus draag ik buiten mijn hoed, lange jas en staf.”Wat ook opvalt, is dat Steven op blote voeten loopt. “Ook dat is wie ik ben”, zegt hij. “Ik rijg regelmatig de vraag waarom ik dat doe. Eigenlijk heb ik daar een heel eenvoudig antwoord op; ik vind het zo wel prima en bovendien scheelt het me tijd. Ik hoef geen schoenen te kopen, mijn schoenen niet aan te trekken en bovendien slijten mijn schoenen niet. Het scheelt gewoon…”Zijn excentrieke kledingstijl houdt de gemoederen bezig. “Dat mensen filmpjes van mij maken vind ik dubbel”, vervolgt hij. “Enerzijds vind ik het natuurlijk wel leuk als mensen onder de indruk zijn van mijn outfit. Anderzijds vind ik het kwalijk dat er zoveel dingen bij worden verzonnen. De gekste verhalen doen de ronde. Mensen zouden bang voor me zijn of ik zou achter mensen aanrennen. Ik vind het heel vervelend om te horen dat mensen bang voor me zijn. Dat is echt niet nodig. Bovendien ben ik niet van plan om achter iemand aan te rennen; rennen op blote voeten is überhaupt geen pretje…”Steven probeert de verhalen naast zich neer te leggen. “Het raakt me weinig”, zegt hij. “Ik loop gewoon vrolijk rond als ik daar zin in heb. Het zijn hun gedachten en daar hoef ik niets mee. Al zou ik het wel heel fijn vinden als mensen me gewoon vriendelijk aan zouden spreken en vragen zouden stellen als ze benieuwd naar me zijn.”Het moge duidelijk zijn; de verhalen die over Steven de ronde doen zijn een storm in een glas water. “Ik vind Cosplay gewoon heel interessant”, zegt hij. Bij Cosplay worden kostuums en accessoires gebruikt om een bepaald personage of idee uit te beelden. De term verwijst naar alle gekostumeerde rollenspellen buiten het podium om, ongeacht de culturele context. “Wellicht dat ik volgende keer een ander personage wil aannemen. Wie ik namelijk ook heel leuk vind, is Steven Universe. Ik herken me in hem. Hij draagt niet alleen mijn naam, maar heeft ook een stijl die mij aanspreekt. Altijd een blauwe broek en daarop een shirt met een gele ster erop. Als ik met die kleding naar buiten zou gaan, valt het vermoedelijk niemand op...”