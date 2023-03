Thaise man die kalender met eenden verkocht krijgt 2 jaar cel

Een man uit Thailand die via internet kalenders met gele eenden verkocht is veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Dat besloot een Thaise rechter dinsdag. De eenden op de kalender worden door de Thaise autoriteiten gezien als een belediging voor koning Rama X.



De kalenders werden door de man te koop aangeboden op de Facebook-pagina Ratsodon, dat bekendstaat als een forum voor Thaise pro-democratie-activisten. Op oudejaarsdag werd de 'kalendercrimineel' van zijn bed gelicht door de politie. Aanvankelijk werd er drie jaar cel tegen hem geëist voor het ondermijnen van de Thaise monarchie.



De man zelf ontkent dat er een dubbele betekenis achter de gele eenden op de kalender zat. Toch wordt de rubberen badeend al jaren gebruikt als symbool voor de beweging die de monarchie in Thailand wil hervormen.



De monarchie beledigen is ten strengste verboden in Thailand. Volgens recente cijfers zijn er sinds 2020 1.890 mensen, onder wie 284 minderjarigen, veroordeeld voor een soortgelijke overtreding als de man met de eendenkalender. Human Rights Watch noemt de kalenderzaak een voorbeeld van de onderdrukte vrijheid van meningsuiting in het Aziatische land.

Dan mogen ze op het dierenasiel wel oppassen. Die hebben kalenders met alle mogelijke beesten.

