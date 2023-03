Vrouw laat miljoen na aan gehucht, maar op één voorwaarde

De Franse Marcelle Verelle heeft in 2018 op 96-jarige leeftijd haar laatste adem uitgeblazen. Na haar dood bleek dat ze het Franse gehucht waar ze vandaan kwam, Maidières, één miljoen euro nagelaten.

Het enorme bedrag is onlangs gestort. Maar er is wel een – bescheiden – voorwaarde aan verbonden.



De vrouw had geen enkele erfgenaam, en dus besloot ze haar huis en spaargeld aan het dorp na te laten. Haar enige eis: dat haar graf nog regelmatig wordt onderhouden. Een voorwaarde die de gemeente uiteraard zal respecteren, vertelt de burgemeester tegenover de Franse Quest. “Dit bedrag opent veel mogelijkheden voor ons. We kunnen enkele gemeentelijke gebouwen renoveren, zoals het gemeente- en het dorpshuis.”



Ook zal ze nog worden geëerd. “We gaan een straat of een gemeentelijk gebouw vernoemen naar haar om te bedanken.”



De burgemeester zegt “nog steeds ontroerd” te zijn door de actie van de vrouw. “Ik heb geen woorden om deze gulle daad te beschrijven. Toen de notaris ons het bedrag vertelde, vroegen ik en mijn assistenten direct of de komma wel goed was geplaatst. We waren stomverbaasd.”

Reacties

10-03-2023 08:59:19 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.850

OTindex: 7.750

Elders las ik dat dit bedrag ongeveer overeenkomt met het hele jaarbudget van de gemeente.



Overigens vind ik een gemeente met 1547 inwoners geen gehucht meer. Bij een gehucht stel ik me eerder iets voor met enkele tientallen inwoners.

(De auteur van het artikel komt nota bene zelf uit een dorp met zo'n 6000 inwoners. Maar misschien is dat haar ondergrens voor het etiket 'dorp'?)

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: