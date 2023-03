Vliegtuigpassagier probeert nooddeur te openen en valt steward aan met lepel

Een passagier op een vlucht van Los Angeles naar Boston heeft zondag geprobeerd een nooduitgang in het vliegtuig te openen. Ook heeft de man een steward aangevallen met een afgebroken lepel.

Ongeveer drie kwartier voor de geplande landing van het vliegtuig kreeg de bemanning in de cockpit het signaal dat er een deur ontgrendeld was.



Cabinepersoneel vermoedde dat de bewuste passagier hier achter zat omdat zij hem vlak daarvoor bij de deur hadden gezien, en sprak de man aan. De verdachte vroeg daarop of er camera’s in het vliegtuig hingen en viel een steward aan met een afgebroken metalen lepel. Andere passagiers overmeesterden hem.



De man is in Boston aangeklaagd voor het ontregelen van een vlucht met gebruik van een wapen, maakte het OM daar maandag bekend. Hij kan voor zijn daad een levenslange celstraf krijgen.

Reacties

09-03-2023 09:14:17 Mamsie

Oudgediende



Vliegtuigpassagier te openen



En...hebben ze hem opengekregen, die passagier?

09-03-2023 11:40:23 Jawel

Oudgediende



Zou @Mamsie : ik denk dat ze die pogingen hebben opgegeven en vervolgens de tekst van het artikel maar aangepast hebben.Zou @Sjaak hier achter zitten?

