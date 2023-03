Braziliaanse Dexter – 100 moorden – nu zelf doodgeschoten

Pedro Rodrigues Filho - ook bekend als ‘Pedrinho Matador’ of ‘Killer Petey’ - werd beroemd nadat hij interviewers had verteld dat hij criminelen als drugsdealers en verkrachters als doelwit had. Veel van die moorden pleegde hij tijdens zijn lange gevangenisstraf.



Kennelijk wilde iemand wraak, want hij werd vermoord in de buurt van het huis van een familielid in Mogi das Cruzes, dicht bij São Paulo. “Het slachtoffer werd door geweerschoten geraakt en de verdachten zijn gevlucht”, meldt het staatssecretariaat voor openbare veiligheid.



‘Pedrinho Matador’ werd officieel veroordeeld voor 71 moorden. Naar eigen zeggen zou hij echter meer dan honderd drugsdealers, verkrachters en moordenaars gedood hebben. De 68-jarige moordenaar raakte na zijn vrijlating in 2018 bekend bij het grote publiek door zijn levensverhaal te vertellen aan verschillende media en in documentaires. Ook op de videoplatformen YouTube en Kwai werd hij een ster.



Volgens criminoloog Ilana Casoy, die het boek ‘Serial Killers: Made in Brazil’ schreef, wilde Pedrinho vooral de samenleving verbeteren. Hij zou enkel mensen opgeruimd hebben die hij zelf als “ongewenst” beschouwde.

Reacties

08-03-2023 19:38:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.381

OTindex: 84.528



sommige beroepen kun je beter in stilte, in het geheim, uitoefenen... .. en toen beschouwde iemand hem als ongewenst...sommige beroepen kun je beter in stilte, in het geheim, uitoefenen...

08-03-2023 21:16:21 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.062

OTindex: 18.860

S



Voor mijn beroep wordt dat wel een beetje moeilijk. Je kunt bezwaarlijk in stilte Paus zijn. Quote @allone : Sommige beroepen kun je beter in stilte, in het geheim, uitoefenen.Voor mijn beroep wordt dat wel een beetje moeilijk. Je kunt bezwaarlijk in stilte Pauszijn.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: