Hulpdiensten rukken uit voor verontrustende geur uit kattenbak

Meerdere hulpdiensten in Groningen zijn maandagmiddag afgekomen op een verontrustende melding. Er zou een vreemde geur hangen, waardoor het even leek alsof een chemische stof was vrijgekomen. Maar dat bleek toch anders.



Een specialist van de brandweer in gevaarlijke stoffen kwam direct op de melding af. De straat werd compleet afgezet en meerdere mensen moesten uit voorzorg hun huis verlaten.



Er werden diverse metingen verricht en de brandweer is met ademluchtbescherming de woning ingegaan. Wat bleek? Een bewoner was onwel geworden bij het vullen van de kattenbak met kattenbakvulling.



Van een chemische reactie was uiteindelijk geen sprake, laat de brandweer aan Hart van Nederland weten. De brandweer heeft het spul voor de kattenbak weggehaald, en daarna mocht iedereen weer naar huis.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: