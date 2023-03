Vermiste Amerikaanse vrouw na 30 jaar gevonden in Puerto Rico

Een Amerikaanse vrouw die sinds 1992 vermist was, is na dertig jaar levend en wel terug gevonden in een verzorgingstehuis in Puerto Rico. Het gaat om de nu 82-jarige Patricia Kopta. "Je weet niet wat we allemaal hebben meegemaakt", zegt Bob Kopta, de man met wie ze twintig jaar was getrouwd. "Het is zo'n opluchting om te weten dat ze nog leeft."



De vrouw uit Pittsburgh (Pennsylvania) raakte dertig jaar geleden vermist. Haar man gaf haar vermissing direct op bij de lokale politie. Jarenlang hoorde hij niets van haar, totdat ze hem opeens een brief schreef waarin stond dat iemand haar achtervolgde.



Het was niet de eerste keer dat haar man zulke geluiden hoorde. Voor haar vermissing vertoonde Patricia Kopta ook al ongewoon gedrag. Zo claimde ze dat de moeder van God zich aan haar had laten zien en waarschuwde ze voor een totale vernietiging van de aarde. Toen ze haar baan verloor, struinde ze door de straten om mensen te vertellen dat ze naar huis moesten gaan omdat de wereld zou eindigen, meldt de Post-Gazette, een krant uit Pittsburgh.



Ook werd ze een keer gearresteerd en zeiden doktoren dat ze leed aan grootheidswaanzin.



Nu, dertig jaar later, is de vrouw gevonden in een verzorgingstehuis in Puerto Rico.



Het vermoeden dat ze zich mogelijk daar bevond, werd sterker toen Kopta - naarmate ze ouder werd - steeds meer over haar leven begon te vertellen tegen de medewerkers van het tehuis. Daarmee groeide ook de argwaan over haar verhaal. Zo werd lange tijd gedacht dat Kopta vanuit Europa met een cruiseschip naar Puerto Rico was gekomen.



Op een gegeven moment vermoedde een medewerker van het tehuis, samen met een agent van de internationale politieorganisatie Interpol, dat het mogelijk om de vermiste vrouw uit Pittsburgh ging.



Daarop zochten ze contact met de politiechef in haar vroegere woonplaats die direct actie ondernam. Bij Kopta werd onder meer een DNA-test afgenomen waaruit bleek dat het om de vermiste vrouw ging. Ook kwamen autoriteiten erachter ze in 1999 zelf bij het verzorgingstehuis had aangeklopt omdat ze hulp zocht.



Haar familie heeft laten weten dat ze hoopt dat Kopta terugkomt naar Pennsylvania. Maar of dat ook gebeurt, is nog maar de vraag. Zij is er mentaal en fysiek niet best aan toe. Zo lijdt ze aan dementie. En ze heeft aan de medewerkers in het verzorgingstehuis al laten weten dat ze liever in Puerto Rico blijft.

Triest verhaal. Zo te horen was deze vrouw al lang voor dementie in trad geestelijk erg in de war.

Na al die jaren wil haar familie haar nog bij zich hebben, terwijl ze een verwarde persoon is die ook nog aan dementie lijdt....?! En ze al heel lang zonder haar leven?!

Ik zou blij zijn dat ik weet wat er gebeurd is, en waar ze is.. maar om haar nu te verhuizen.....



Ik heb ooit een paar maanden op Puorto Rico gewoond, heerlijk was dat..

