Eén omwonende klaagt, dus gaat het Deventer Stadsfestival niet door. Publiek snapt er niks van

De prachtige Hanzestad Deventer had eindelijk een festival waar duizenden jongeren de hele dag feest konden vieren. Vorig jaar waren er 13.000 bezoekers, maar dit jaar blijft het stil. De Raad van State heeft een bezwaar van een buurtbewoner wegens geluidsoverlast gegrond verklaard.



Er woont bijna niemand in de buurt van het evenemententerrein aan de rand van de stad, dat ligt ingeklemd tussen groene weiden, sportvelden, een waterzuiveringsinstallatie en een rijtje vrijstaande huizen in de verte. Uiteraard kwam daar de klacht vandaan.



“We hebben afspraken gemaakt met de buren en die afspraken worden overschreden. De geluidsbelasting van de woningen is 65 decibel, waar 50 was afgesproken. Daarbij komt dat het festival ook langer duurt dan de maximale 8 uur”, legt wethouder Ilse Duursma uit bij RTV Oost.



Ilsa (14) uit de Deventer wijk Colmschate vindt het schrappen van het festival doodzonde: “Het festival duurt maar één dag. Kom op zeg, zet je er overheen. Het gaat om één iemand die bezwaar maakt, terwijl er zoveel jongeren plezier van hebben. Ik snap het gewoon niet. Echt zonde.”



“Het Stadsfestival is vooral heel erg gezellig en in Deventer zijn er geen vergelijkbare festivals”, legt haar even oude vriendin Lola uit. 1200 mensen hebben ondertussen een petitie ondertekend om het Stadsfestival een doorstart te geven, maar dat gaat volgens Duursma in de huidige vorm nergens in de omgeving lukken. “Ja, dat doet pijn. En ik snap dat het een grote teleurstelling is voor jongeren”, zegt de meeverende wethouder. Maar daar kopen Ilsa, Lola en de 13.000 andere jongeren niks voor.

08-03-2023 08:56:11 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.380

OTindex: 84.518

Misschien moeten ze de ene klager een dagje aan het strand aanbieden

08-03-2023 10:53:06 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.502

OTindex: 6.990

Ik heb ook wel eens geklaagd over een feest van een school hier in de buurt maar dan vooral over het feit dat als je op zo'n dag thuiskwam je je auto hier niet meer in de straat kwijt kon. Je moest dan een paar straten verderop parkeren voor de deur van de mensen die hun auto in onze straat hadden staan omdat ze met de auto naar het schoolfeest moesten komen.

Daar zijn we ook uitgekomen.

