Skikampioenschap afgelast vanwege teveel sneeuw

Een skikampioenschap voor middelbare scholieren in de Amerikaanse staat Nevada kan niet doorgaan. Er is teveel sneeuw gevallen om te skiën, meldt de Reno Gazette Journal. De sneeuwstormen gooien het figuurlijke roet in het eten. De baan kan niet op tijd klaar worden gemaakt.



Een flinke domper voor de skihelden van lokale middelbare scholen. Er zou een kampioenschap zijn waarin de beste tienerwintersporters tegen elkaar strijden. De tweede dag van de Giant Slalom-wedstrijd die gisteren zou plaatsvinden, heeft al wel een nieuwe datum. Het is de enige wedstrijd die nog gaat plaatsvinden, andere onderdelen van het kampioenschap gaan dit jaar niet door.



In het westen van de staat woeden flinke sneeuwstormen. Goed voor de hoeveelheid sneeuw, iets minder om in te skiën. In sommige delen wordt zelfs aangeraden om het gebied helemaal te mijden. Officieel eindigt het wintersportseizoen op 1 maart en start dan ook direct het seizoen voor lentesporten.

