Hond leidt brandweer naar dreumes in brandend huis

Dat honden de beste vriend van de mens zijn, is opnieuw bewezen in Detroit. Een hond wist daar de brandweer naar een kamer in een brandend huis te leiden waar nog een dreumes lag. Hij weigerde de kamer te verlaten tot de kleine in veiligheid was.



Janet Kelley, de moeder van het meisje vertelt aan Detroit Free Press dat een kind in het appartement onder hun woning met een aansteker aan het spelen was toen een matras vlam vatte. Janet was op dat moment met haar verloofde en de oudste twee kinderen van zeven en negen naar de supermarkt.



Halsoverkop ging het stel terug naar huis toen haar zwager die op dat moment aan het oppassen was, belde dat het huis in brand stond. Hij kon niet meer naar binnen om het meisje te redden. Gelukkig was Blue de heldhaftige hond ook thuis. Bewoners wisten te vluchten, maar de dreumes zat vast in haar bedje. Blue bleef bij het meisje en stopte pas met blaffen toen de brandweer het duo kwam halen.

Reacties

07-03-2023 11:37:03 venzje

Oudgediende



Ik heb zomaar het idee dat er nog meer overheidsinstanties dan alleen de brandweer zich nu met dit gezin gaan bemoeien.



Laatste edit 07-03-2023 11:38 Je gaat met de hele familie naar de supermarkt, maar je laat een dreumes (1 à 2 jaar) alleen thuis?Ik heb zomaar het idee dat er nog meer overheidsinstanties dan alleen de brandweer zich nu met dit gezin gaan bemoeien.

07-03-2023 12:45:06 allone

Oudgediende



@venzje : er was een zwager... maar t is idd een vaag verhaal

