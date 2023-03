Opvallende roof: peperdure gouden kinderwagen gejat uit babywinkel

Haarfijn staan ze op beeld: twee vrouwen die een peperdure goudkleurige kinderwagen uit de etalage van een babywinkel in Aalsmeer hebben geroofd. Een hondsbrutale actie waar eigenaar Rick van El Estilo nog van staat te kijken. Peperduur en ook nog eens uniek: er is er maar één van in Nederland.Afgelopen woensdag rond 16.00 uur was het raak. Een voor een kwamen de vrouwen binnen. De eerste vrouw zette een deurstop tussen de deur en liep vervolgens de winkel in om het personeel af te leiden.Nummer twee kwam vervolgens binnen en greep gelijk haar kans: ze keek even om zich heen en pakte toen de kinderwagen, die overigens een prijskaartje van een kleine 4000 euro heeft. Ze vertrok en sindsdien is er geen spoor meer van de twee te vinden.Het gaat om een zogenaamde Bebecar Limited Edition Beige Gold , waar er maar één van is in Nederland. Rick is daarom extra boos. Hij heeft beelden van de brutale roof online geplaatst. "Wij tolereren dit gedrag op geen enkele wijze", stelt Rick. "Wij willen de daders vinden maar ook zeker de rest van Nederland waarschuwen."Rick wil maandag aangifte gaan doen bij de politie.