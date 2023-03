Verslaggeefster aangereden tijdens verslag van aanrijding

Het nieuws kwam vandaag wel heel dichtbij voor de Canadese verslaggeefster Stephanie Villella. Ze was bezig met het schieten van beelden van een ongeluk tussen twee auto's toen ze zelf het slachtoffer werd van een ongeluk. De vrouw werd aangereden door een sedan en is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.



De verslaggeefster van CTV News Kitchener was naar de locatie van een eerder ongeluk in het Canadese plaatsje Guelph gekomen om beelden te verzamelen en verslag te doen. De politie had de weg afgezet, maar dat maakte de situatie er blijkbaar niet veiliger op voor Villella. Ze werd tijdens haar werkzaamheden aangereden door een sedan die door de afzetting reed.



Hoe het kon dat de bestuurder de afzetting negeerde, is niet bekend. Villella is na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de lokale politie zijn haar verwondingen ernstig en potentieel levensgevaarlijk. Agenten onderzoeken het voorval.

Ik hoop dat ze dat allemaal gefilmd hebt anders zou het nog een keer moeten.

triest Levensgevaarlijktriest

