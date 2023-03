Vrouw overreden door eigen auto tijdens ijsvrij maken ruit

Een vrouw uit Roermond is donderdagochtend overreden door haar eigen auto. Dat gebeurde toen ze de ruit van de auto ijsvrij probeerde te maken. De auto reed over haar been heen toen ze deze probeerde tegen te houden.



Het incident gebeurde donderdagochtend rond 08:00 uur aan de Burgemeester Thomas Wackersstraat in Roermond. "De vrouw startte de auto om deze alvast op te laten warmen, waarna deze ging rollen", bevestigt de politie donderdag aan Hart van Nederland. "Ondertussen was de vrouw de ruiten ijsvrij aan het maken. De kinderen zaten nog in de auto en dus probeerde de vrouw het voertuig met haar eigen handen tegen te houden."



Het tegenhouden van de auto lukte niet, waardoor de vrouw met haar been onder de auto terecht kwam. De auto kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een hek. De vrouw is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. "Ze kon na het incident wel zelf opstaan", zegt de politie. "Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat."

moederliefde is sterk... maar toch niet sterk genoeg, in dit geval

