Urn met as aangetroffen bij kringloopwinkel Hoorn

In een kringloopwinkel in Hoorn hebben medewerkers tussen de ingeleverde spullen een urn met as aangetroffen. De urn werd gewonden tussen een lading andere spullen. De urn zat in een zwarte doos met een goud hartje erop.



Aanvankelijk dacht men dat de hartvormige urn een heel ander voorwerp was. "We draaiden het doosje om en zagen een soort slotje dat je open kunt maken", vertelt een kringloopmedewerker aan NH Nieuws. "Toen we de inhoud bekeken, wisten we genoeg."



Het is onduidelijk van wie de urn precies komt. "Mensen kunnen bij het magazijn aanbellen en spullen brengen. De urn zat in een kartonnen doos met andere spullen", aldus de kringloopwinkel. "Die hebben we aangenomen en verder niet direct gekeken wat erin zat. Pas later zijn we het gaan uitruimen." De kringloopwinkel hoopt dat de eigenaar zich meldt.



De zaak van de gevonden urn lijkt op een kringloop-incident in Zwolle. In 2020 vonden medewerkers daar tussen de ingeleverde prullaria een emmer met een strottenhoofd op sterkwater. Het bleek te gaan om een menselijk strottenhoofd. Het lichaamsdeel was per ongeluk ingeleverd door een gepensioneerde chirurg.



De pot met het strottenhoofd bleek afkomstig uit het Zwolse ziekenhuis en zou jarenlang gebruikt zijn voor medisch onderwijs. Het ziekenhuis gaf aan het lugubere incident "ten zeerste" te betreuren.

Reacties

05-03-2023 19:01:23 BatFish

Sja, met as wordt het moeilijk om nog DNA onderzoek uit te voeren.

